ديالى.. انتحار منتسب داخل مركز شرطة في ظروف غامضة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بانتحار منتسب أمني، بإطلاق النار على نفسه، وسط ظروف غامضة في محافظة ديالى.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "شرطيا يتجاوز الخمسين من عمره، أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه داخل إحدى غرف مركز شرطة جيزاني الجول، في أطراف قضاء الخالص شمال شرقي ديالى، لأسباب غامضة".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية نقلت الجثة إلى الطب العدلي، وفتحت تحقيقا لكشف أسباب وملابسات الحادث".

وتشهد ديالى ومحافظات عراقية تصاعدا بمعدلات الانتحار خلال العاميين الأخيريين بسبب مشكلات اجتماعية ونفسية وظروف معيشية أو تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي.