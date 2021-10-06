ديالى.. عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في حوض الثلاب

شفق نيوز/ أعلن الحشد الشعبي، يوم الأربعاء، انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في حوش الثلاب بمحافظة ديالى.

قال قائد عمليات الحشد في ديالى طالب الموسوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوات من المشاة في الألوية 4 ، 23 ، 24 بالحشد الشعبي شرعت صباحا بعملية أمنيّة واسعة لملاحقة فلول داعش في حوض الثلاب في ديالى".

وبين أن "العملية مسندة بنيران المدفعية وطائرات مسيرة وكاميرات حرارية لمعالجة الأهداف التي وردت عنها معلومات استخبارية مؤكدة عن تواجد الارهابيين".

ولفت الموسوي إلى ان "هذه العملية طبق فيها نظام الحروب الجبلية وشهدت تقدم الأهداف راجلا وبشكل قفزات لتأمين المحاور".

وأضاف أن "دور الجهد الاستخبارات و الهندسة العسكرية للحشد الشعبي فعال جدا في فتح الطرق وايصال القطعات الى أهدافها، فضلا عن مفارز مكافحة المتفجرات التي كان لها دور كبير في رفع العبوات المزروعة على طول الطريق، اضافة الى جهود جميع الصنوف الأخرى".