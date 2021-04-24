ديالى.. إطلاق عملية لتطهير "شريط النار" واعتماد استراتيجيات أمنية جديدة

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في ديالى، اليوم السبت، عن اطلاق عملية امنية شاملة لتطهير "شريط الوقف" بين ناحيتي العبارة وابي صيدا بمشاركة قوات الرد السريع الاتحادية.

وقال مدير ناحية العبارة شاكر مازن التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "وفدين الاول وزاري ضم وزراء الداخلية والصحة والاتصالات والأمن الوطني والعمليات المشتركة والثاني برلماني زارا ناحية العبارة لحضور مجالس عزاء ضحايا الهجوم الارهابي في قرية "الجيزاني" والذي خلف اكثر من 10 بين ضحية وجريح".

وأضاف التميمي، أن "وزير الداخلية عثمان الغانمي وعد بتطهير شريط الوقف الساخن قريبا بالكامل وشن عمليات تفتيش لسحب الاسلحة غير المرخصة وتنفيذ جميع مذكرات القبض القضائية بحق المطلوبين وبمشاركة قوات الرد السريع الى جانب تعزيز القطعات الامنية واعتماد استراتيجيات أمنية جديدة".

وأوضح، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصل بأهالي العبارة لتقديم التعازي وتعهد بتطهير جميع المناطق الساخنة من بؤر داعش والخلايا الارهابية المتخفية"، داعيا في الوقت ذاته الى التهدئة وضبط النفس".

واشار التميمي الى ان "ملف العبارة وشريط الوقف يحظى باهتمام بالغ من قبل رئيس الوزراء لحفظ ارواح المواطنين ومنع الجماعات الارهابية من تنفيذ مخططاتها".

وشهدت ناحية العبارة 15 كم شمال شرق بعقوبة التابعة لقضاء بعقوبة ادارياً عشرات الحوادث والهجمات الامنية اوقعت عشرات الضحايا بين قتلى ومصابين.

وتعد ناحية العبارة من المناطق الساخنة والتي تشهد هجمات وحوادث امنية مستمرة طيلة الاعوام الماضية نتيجة لطبيعتها الجغرافية الوعرة ومساحتها الشاسعة.