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ديالى.. إطلاق عمليات أمنية في مناطق "ساخنة" بعد هجمات ليلية

Category: أمـن

Date: 2021-05-02T10:43:51+0000
ديالى.. إطلاق عمليات أمنية في مناطق "ساخنة" بعد هجمات ليلية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الاحد، بانطلاق عمليات امنية في عدة مناطق ساخنة على خلفية تزايد الهجمات الليلية لعناصر تنظيم داعش.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوات من تشكيلات (فوج طوارئ ديالى الثالث وفوج طوارئ ديالى الرابع وقسم شرطة هبهب ومكتب الامن الوطني هبهب ) شنت حملة عسكرية تفتيش في قضاء الخالص ناحية هبهب قرية الهاشميات لمداهمة منطقة الشريط ومنطقة بازول احمد بيك التابعة الى قرى الهاشميات في اطراف ناحية هبهب 10 كم جنوب غرب بعقوبة".

وفي السياق ذاته اكد المصدر، ان "قوات امنية مشتركة مدعومة بطيران الجيش بدأت عملية عسكرية من محورين في حوض نهر خريسان ابتداءً من بساتين بودجه ومحيطها وصولا الى بساتين المخيسة من الجهة الشرقية لتعقب خلايا داعش".

واضاف، ان "العملية تأتي ضمن خطة تأمين حوض الوقف الممتد بين ناحيتي العبارة وابي صيدا 25 كم شمال شرق بعقوبة ومنع عناصر داعش من شن هجمات تطال المدنيين او القطعات الامنية".

وتشهد ديالى خلال شهر رمضان تصاعدا كبيرا بالهجمات والتعرضات الليلية التي اوقعت عدد من الضحايا بين صفوف المدنيين والعناصر الامنية.

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