ديالى..ضبط نحو 280 طنا من الدقيق الحكومي يُباع في الأسواق

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر مطلع، يوم الخميس، بضبط 280 طناً من الدقيق الحكومي المخصص للحصة التموينية يباع في أسواق محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن"الأجهزة الأمنية كشفت في تقرير لها خلال استضافة بعض الضباط وممثلي الوكالات الأمنية في جلسة لمجلس ديالى لمتابعة الرقابة التجارية، عن ضبط نحو 280 طناً من الدقيق الحكومي المخصص للحصة التموينية للمواطنين يباع في الأسواق وأكثر من 250 طناً من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية خلال العام الحالي".

وأضاف أن"مجلس ديالى وجه الجهات الأمنية والرقابية بضرورة تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق لمتابعة المواد المنتهية الصلاحية والأسعار ومحاسبة المضاربين الذين يستغلون المواطنين ورفع أسعار المواد الغذائية".