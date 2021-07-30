ديالى.. إصلاح برج لنقل الطاقة تعرض لهجوم بعبوات ناسفة

شفق نيوز/ اعلن مصدر مسؤول في ديالى، اليوم الجمعة، إعادة إصلاح برج لنقل الطاقة تعرض لهجوم بعبوات ناسفة من قبل مجهولين شرقي بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين فجروا عبوات ناسفة تحت البرج المرقم (48) ضمن خط بغداد – ديالى ذات الضغط العالي الفائق في اطراف منطقة الهاشميات شرقي بعقوبة ما تسبب بقطع 2 من أرجل البرج وانحنائه دون انقطاع التيار الكهربائي".

واكد ان "مفارز صيانة الشبكات اطفأت الخط بين ديالى وبغداد واعادة اصلاح البرج وتمت إعادته للعمل بشكل منتظم".

وتتعرض ابراج الكهرباء في ديالى وعدة محافظات لهجمات مستمرة بالعبوات الناسفة بعضها تنفذها عناصر داعش وبعضها تنفذها عصابات وجهات تخريبية لدوافع مادية.