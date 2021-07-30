سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ديالى.. إصلاح برج لنقل الطاقة تعرض لهجوم بعبوات ناسفة

Category: أمـن

Date: 2021-07-30T17:12:32+0000
ديالى.. إصلاح برج لنقل الطاقة تعرض لهجوم بعبوات ناسفة

شفق نيوز/ اعلن مصدر مسؤول في ديالى، اليوم الجمعة، إعادة إصلاح برج لنقل الطاقة تعرض لهجوم بعبوات ناسفة من قبل مجهولين شرقي بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين فجروا عبوات ناسفة تحت البرج المرقم (48) ضمن خط بغداد – ديالى ذات الضغط العالي الفائق في اطراف منطقة الهاشميات شرقي بعقوبة ما تسبب بقطع 2 من أرجل البرج وانحنائه دون انقطاع التيار الكهربائي".

واكد ان "مفارز صيانة الشبكات اطفأت الخط بين ديالى وبغداد واعادة اصلاح البرج وتمت إعادته للعمل بشكل منتظم".

وتتعرض ابراج الكهرباء في ديالى وعدة محافظات لهجمات مستمرة بالعبوات الناسفة بعضها تنفذها عناصر داعش وبعضها تنفذها عصابات وجهات تخريبية لدوافع مادية.

related

احباط عملية تفجير خط كهرباء رئيسي يربط بغداد بديالى

Date: 2021-07-13 06:15:03
احباط عملية تفجير خط كهرباء رئيسي يربط بغداد بديالى

مصرع وإصابة 13 شخصاً بينهم امرأة بحوادث متفرقة في عدة محافظات عراقية

Date: 2021-06-12 15:23:02
مصرع وإصابة 13 شخصاً بينهم امرأة بحوادث متفرقة في عدة محافظات عراقية

تدمير أنفاق لداعش في خانقين

Date: 2019-07-01 17:07:57
تدمير أنفاق لداعش في خانقين

الاعرجي يتفقد خطط الأمن في ديالى وملف اسخن نواحيها

Date: 2020-11-23 11:13:33
الاعرجي يتفقد خطط الأمن في ديالى وملف اسخن نواحيها

اعتقال ارهابي مشارك بتفجير الجوامع بديالى والإطاحة بـ"أبو الحارث" في نينوى

Date: 2021-04-06 11:16:23
اعتقال ارهابي مشارك بتفجير الجوامع بديالى والإطاحة بـ"أبو الحارث" في نينوى

ديالى.. قذائف تنهمر على ناحية زارها مسؤولون عراقيون

Date: 2021-04-24 14:37:38
ديالى.. قذائف تنهمر على ناحية زارها مسؤولون عراقيون

نينوى.. وفد أمني كبير للإطلاع على خطة حماية أبراج الطاقة الكهربائية

Date: 2021-07-05 06:29:25
نينوى.. وفد أمني كبير للإطلاع على خطة حماية أبراج الطاقة الكهربائية

القضاء العراقي يرد على قضية اطلاق سراح متهمين بإرتكاب مجزرة بجامع للسنة

Date: 2020-08-16 09:59:36
القضاء العراقي يرد على قضية اطلاق سراح متهمين بإرتكاب مجزرة بجامع للسنة