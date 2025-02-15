ديالى.. إصابة 14 شخصاً بحادث سير والقبض على "سائق متهور" (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء اليوم السبت، بإصابة 14 شخصاً بحادث سير في محافظة ديالى.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن حادث السير وقع على طريق بعقوبة ناحية خان بني سعد.

وأشار إلى أن المصابين تم نقلهم الى المستشفى، فيما اتخذت الأجهزة الأمنية الاجراءات اللازمة بشأن الحادث.

وفي ديالى أيضاُ، أعلنت شرطة المحافظة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، القبض على مخالف يقود سيارته (جالنجر) بتهور في شارع الكورنيش، مما تسبب بانزعاج وامتعاض العائلات المتواجدة في شارع كورنيش ديالى ببعقوبة.