ديالى.. إصابة منتسبين أمنيين ومدني في هجوم بـ"السكاكين" أسبابه مجهولة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الجمعة، بإصابة ثلاثة أشخاص بهجوم بـ"السكاكين" لأسباب مجهولة شمال غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المصابين هم منتسب في الشرطة الاتحادية وآخر جندي في الجيش العراقي، والثالث مدني، وما زالت أسباب الهجوم عليهم مجهولة لغاية الآن".

وبين أن "المصابين كانوا بالقرب من مشروع ماء ناحية هبهب حين تعرضوا للهجوم"، مضيفاً أنه "تم نقل المصابين إلى مستشفى بعقوبة لتلقي العلاج وملاحقة منفذي الجريمة واعتقال اثنين".