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ديالى.. إصابة شرطي بهجوم مسلح و"باب" ينهي حياة طفلة

Category: أمـن

Date: 2021-05-04T04:40:13+0000
ديالى.. إصابة شرطي بهجوم مسلح و"باب" ينهي حياة طفلة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى باصابة شرطي، الثلاثاء، بهجوم مسلح استهدف نقطة امنية شمال غرب بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عناصر مسلحة يعتقد انها من داعش أطلقت النار على نقطة امنية في مدخل قرية "دوخلة القلعة" 8 كم شمال غرب ناحية جديدة الشط ولاذوا بالفرار ما ادى الى اصابة شرطي بجروح.

يذكر ان الهجوم هو الثاني على النقطة نفسها، خلال أقل من 72 ساعة.

وعلى صعيد اخر افاد مصدر محلي في ديالى بوفاة طفل جراء سقوط باب منزل في أطراف قضاء الخالص 15 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات توفيت جراء سقوط باب منزل خلال محاولتها فتح الباب لسيارة والدها في قرية "البو بالي" 7 كم شمال شرق قضاء الخالص.

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