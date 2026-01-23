ديالى.. إصابة شخص بمشاجرة وتحرير طيور برية مهددة بالانقراض (صور)

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الجمعة، بإصابة شخص مشاجرة مع آخرين تم اعتقالهم، فيما ضبطت الشرطة 20 طائراً برياً منم فصيلة مهددة بالانقراض وتم تحريرها من الأقفاص.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المشاجرة حصلت في منطقة سراجق بقضاء المنصورية شمالي محافظة ديالى، وأسفرت عن إصابة شخص بجروح وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار إلى أنه تم توقيف بقية أطراف المشاجرة.

وأضاف المصدر أن بلاغاً رود عبر الرقم 911 الخاص بالاستجابة الوطنية يفيد بوجود شخص يقوم ببيع الطيور المهددة بالانقراض في قضاء بعقوبة.

وبين أن مفرزة من شرطة البيئة توجهت للموقع وتم سحب الطيور إلى المركز والبالغ عددها 20 بلبل بستان بري، وإعداد محضر ضبط وتم إعادتها لبيئتها الصحيحة أصولياً، فيما تم تحذير تجار الطيور من التعامل والتجارة بالطيور المهددة بالانقراض.