ديالى .. إصابة سائق شاحنة بهجوم مسلح وإحباط عملية سطو بعد مواجهة

شفق نيوز/افاد مصدر امني في ديالى، اليوم الاحد، بإصابة سائق شاحنة بهجوم مسلح غربي بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مجهولين يستقلون عجلة صالون فتحوا النار على سائق شاحنة قرب تقاطع القدس مقابل كلية بلاد الرافدين الاهلية 6 كم غرب مدينة بعقوبة ما تسبب بإصابته بجروح بليغة فيما لاذ المسلحون بالفرار.

وأضاف أن قوة أمنية حضرت الى مكان الحادث ونقلت المصاب الى مستشفى بعقوبة لتلقي العلاجات اللازمة فيما فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.

الى ذلك طالب النائب عن تحالف "السيادة" محمد قتيبة البياتي رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق عاجل بجرائم الاغتيالات في ديالى ، وإنهاء مسلسل الاغتيالات الذي يتكرر بين فترة وأخرى في المحافظة، وتفعيل الجهد الأمني لعدم تكرار مثل هذه الجرائم.

وتابع وعبر بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز،، نعبر عن قلقنا من سوء الأوضاع الأمنية وتكرار مسلسل الاغتيالات، وترك العصابات الإجرامية تنفذ جرائمها دون رادع من الأجهزة الحكومية.

في غضون ذلك أحبطت القوات الأمنية عملية سطو على احد المنازل في اطراف ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عصابة سطو مسلحة حاولت اقتحام احد المنازل في منطقة ( الحد الأخضر) في اطراف ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة الا انها فشلت بعد رصدها من قبل صاحب المنزل وقيامه بالتصدي للعصابة بإطلاق النار من فوق سطح المنزل ما أجبرهم على الفرار.

وأضاف المصدر أن صاحب المنزل اخلى اسرته الى سطح المنزل تفاديا لأي إصابة فيما حضرت قوة أمنية إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته فيما شنت حملة تحر بحثا عن منفذي عملية السطو.

وسجلت ديالى تصاعدا بعمليات السطو والسرقة خلال الأسبوعين الأخيرين وسط مطالبات بتأمين المدن والأحياء السكنية وتفعيل دور قوات الشرطة والحراس الليليين.