ديالى.. إصابة ثلاثة مدنيين بحادثين منفصلين (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى يوم الأحد، بإصابة ثلاثة مدنيين بحادثين منفصلين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "مدنيين أصيبا بجروح جراء اصطدام دراجتهم النارية في مدخل حي الزهراء جنوبي قضاء الخالص ١٥ كم شمال شرق بعقوبة".

واضاف أن "المصابين تم نقلهم إلى المستشفى فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات المرورية اللازمة".

وفي حادث آخر؛ أفاد المصدر نفسه بإصابة مدني جراء هجوم بإطلاق نار استهدف على طريق كنعان - النهروان شرق بعقوبة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز؛ أن "مجهولين فتحوا النار على المدني ولاذوا بالفرار، فيما حضرت قوة أمنية لمكان الحادث ونقلت المصاب إلى المستشفى وفتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث".