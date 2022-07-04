ديالى.. إصابات بين افراد قوة أمنية في ثاني انفجار خلال ساعات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باصابة ثلاثة منتسبي أمن بينهم ضابط في ثاني انفجار شهدته منطقة بديالى خلال ساعات.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة انفجرت، قبل ظهر اليوم، مستهدفة دورية تضم ضابط استخبارات في فوج الحشد العشائري ضمن منطقة شروين في ديالى، ما اسفر عن اصابة ثلاثة بينهم ضابط الاستخبارات.

وصباح اليوم الاثنين، أصيب 4 عناصر من لواء نداء ديالى بالحشد جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفتهم خلال عملية تفتيش في قاطع شروين التابع لناحية المنصورية على خلفية الهجوم الذي شنه تنظيم داعش امس.

وهاجمت عناصر داعش ليلة امس، نقطة امنية تابعة للحشد الشعبي- لواء نداء ديالى في اطراف حوض شروين – قرية محمد العلي التابع لناحية المنصورية 45 كم شمال شرق بعقوبة، ما أسفر عن مقتل عنصر من الحشد، واصابة 3 اخرين.

وبحسب المصدر الامني، فأن الهجوم انطلق من اطراف نهر ديالى القريبة من حوض سنسل شمال قضاء المقدادية الذي يحوي بؤر واوكار لداعش تسيطر على عدة قرى نائية.

ويتعرض حوض شروين لهجمات مستمرة بين الحين والأخر بسبب قربها من مناطق شمالي المقدادية وتلال حمرين معقل التنظيمات المسلحة.