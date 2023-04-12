ديالى.. شجار عشائري مسلح يودي بحياة شقيقين ويتسبب بحظر للتجوال

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في محافظة ديالى، يوم الأربعاء، بمقتل شقيقين جراء شجار نشب مع أبناء عمهم، فيما تم فرض حظر للتجوال في ناحية جديدة الشط بسبب الحادث.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "نزاعا نشب بين أقارب (اولاد عم) من احدى العشائر في ناحية جديدة الشط، 25 كم شمال غرب بعقوبة، وتطور باستخدام الأسلحة ما سبب مقتل شخصين شقيقين".

وأضاف المصدر أن "قوة من الشرطة هرعت الى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة على النزاع، فيما تم فرض حظر تجوال داخل الناحية تحسبا لاي حوادث او ردود افعال انتقامية".

هذا وتمكنت القوات الأمنية من القاء القبض على القاتل.