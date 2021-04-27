ديالى.. شاب يقتل عمه بـ"الخطأ" وتحرير مختطف من سكنة بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، بمقتل رجل على يد ابن اخيه بـ"الخطأ" في إحدى قرى شمالي جلولاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً قتل عمه المدعو ثائر خلف احمد اللهيبي بإطلاق نار بالخطأ في قرية عرب فرج التابعه لحوض الشيخ بابا شمالي ناحية جلولاء".

واضاف أن "ظروف الحادث غامضة وأن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا لكشف أسباب وملابسات الحادث". وفي سياق منفصل، اعلن قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري عن تحرير مختطف من سكنة بغداد والقاء القبض على احد خاطفيه.

وقال الشمري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات استخبارية دقيقة وردت من وزارة الداخلية تفيد باختطاف مواطن من سكنة محافظة بغداد واقتيادهُ الى محافظة ديالى، خيث تم تشكيل فريق عمل وتم مسك مداخل ومخارج المحافظة".

واضاف أن "الفريق الامني تمكن من تحرير المختطف واستعادة سيارته المسروقة والقاء القبض على احد خاطفيه في مدينة بعقوبة خلال وقت قياسي باقل من ثلاث ساعات من اختطافه وتقديمهُ للعدالة بعد اكمال الإجراءات التحقيقية في الحادث".