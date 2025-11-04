ديالى.. سيارة تدهس 3 أشقاء أطفال وتودي بحياة اثنين منهم

شفق نيوز- ديالى

لقي طفلان شقيقان مصرعهما، فيما أصيب شقيقهما الثالث، مساء الثلاثاء، في حادث دهس قرب منزلهم في أطراف مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "الاشقاء الثلاثة تعرّضوا لحادث دهس بسيارة مرت قرب منزلهم في منطقة رگة حجي سهيل، وعلى الرغم من نقلهم للمستشفى إلا أن اثنين منهم، ويبلغان من العمر 11 و10 سنوات، فارقا الحياة قبل وصولهما إلى المستشفى لشدة إصابتهما".

وأضاف، ان "شقيقهما الثالث ويبلغ من العمر 9 سنوات ما يزال يتلقى العلاج لكن حالته حرجة"، مؤكداً توقيف السائق الذي تسبّب بالحادث المفجع.