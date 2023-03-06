ديالى.. سقوط ضحايا وجرحى في هجوم مزدوج في المقدادية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الاثنين، بمقتل وجرح 8 مدنيين بهجوم مزدوج في اطراف قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "5 مدنيين قتلوا وأصيب 3 اخرين جراء انفجار عبوة ناسفة على سيارة تلاها هجوم باطلاقات نارية استهدف المتواجدين في موقع الحادث في قرية (الهزينية) 6 كم جنوب المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة".

واضاف ان "الحصيلة أولية وان قوات الأمن توجهت إلى مكان الحادث وشنت حملة تفتيش بحثا عن منفذي الهجوم، مبينا ان "الهجوم إرهابي بحسب المعلومات الاولية"