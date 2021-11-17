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ديالى.. سقوط جندي عراقي ضحية وإصابة اخر بهجومين

Category: أمـن

Date: 2021-11-17T21:36:17+0000
ديالى.. سقوط جندي عراقي ضحية وإصابة اخر بهجومين

شفق نيوز/ أفاد مصدران امنيان، بسقوط جندي عراقي ضحية وإصابة أخر، خلال هجومين مسلحيّن في محافظة ديالى.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق"، إن جنديا من لواء 53 الفرقة الأولى أصيب بتعرض لداعش على نقاط في منطقة النقشبندية قرب قرية الحصيني شمالي جلولاء،70كم شمال شرق بعقوبة بعد اشتباك مع المهاجمين.

واضاف"أن الطيران الحربي تدخل بملاحقة وقصف المهاجمين وإجبرهم على الفرار.

وفي حادث اخر اغتال مسلحون مجهولون عنصراً بالجيش في منطقة (زهبرات)في أطراف ناحية أبي صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة بحسب مصدر أمني اخر .

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن المسلحين فتحوا النار على منتسب بالجيش واردوه قتيلا اثناء اجازته في منطقة زهيرات ولاذوا بالفرار.

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