ديالى.. "داعش" يهاجم نقطة عسكرية والجيش يتصدى

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي في ديالى، مساء الثلاثاء، بأن قوة من الجيش العراقي تصدت لهجوم نفذه تنظيم "داعش" الارهابي في ناحية كنعان جنوب شرق بعقوبة مركز المحافظة.

وقال مدير الناحية مهدي عبد الكريم الشمري، لوكالة شفق نيوز، إن "عصابات داعش هاجمت نقطة تابعة للواء مغاوير ديالى التابعة للجيش العراقي في قرية البيجات جنوبي ناحية كنعان، (٢٢كم جنوب شرق بعقوبة)".

وأوضح الشمري، أن قوة من الجيش تصدت الى الهجوم ، مشيرا في ذات الوقت الى وصول تعزيزات عسكرية أجبرت المهاجمين على الفرار دون أي خسائر أو اصابات.

وفي وقت سابق مساء اليوم، هاجمت عناصر من داعش بأسلحة القناص والأسلحة المتوسطة نقطة مرابطة أمنية تابعة الفوج الثالث للواء نداء ديالى للحشد الشعبي في قرية (كشكول) شمالي قره تبه شمال شرقي ديالى، ما أسفر عن مقنتل عنصرين من الحشد وإصابة اثنين آخرين.