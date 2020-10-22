ديالى.. داعش يهاجم قرية ويشتبك مع سكانها وقوات الأمن

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بديالى، بشن مسلحي تنظيم داعش هجوما يوم الخميس على قرية شمالي ناحية جلولاء (70 كم شمال شرق بعقوبة) وهو ما أشعل الاشتباكات مع سكان القرية وقوات الأمن.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر داعش هاجمت قرية أم الحنطة (15 كم شمالي جلولاء) بقذائف الهاون وأسلحة القنص، وردت عليها قوات الجيش المرابطة وكذلك سكان القرية".

واضاف المصدر" ان الاشتباكات لازالت قائمة دون معرفة أي تفاصيل او نتائج عنها".

يذكر ان مناطق شمالي جلولاء تشهد اضطرابات أمنية منذ أكثر من عام بعد تسلل عناصر تنظيم داعش الفارة من المناطق والمحافظات المحررة الى البساتين والقصبات الزراعية.

وتقع ناحية جلولاء على بعد 70 كلم شمال شرق بعقوبة ويقطنها خليط من الكورد والعرب والتركمان، وسقطت الناحية بيد عصابات داعش في اب 2014 قبل ان يتم استعادتها في تشرين ثاني من ذات العام.



