سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ديالى.. داعش يضرب خط كهرباء إيران ويهاجم الشرطة

Category: أمـن

Date: 2021-05-01T19:55:49+0000
ديالى.. داعش يضرب خط كهرباء إيران ويهاجم الشرطة

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى، يوم السبت، بتوقف الخط الايراني "سربيل زهاب" بسبب هجوم لداعش في اطراف ناحية السعدية 65كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحي داعش هاجموا نقطة للحشد في منطقة اكباشي (5 كم شمال السعدية) ودمروا كاميرا حرارية واطلقوا النار على ابراج لنقل الطاقة قادمة من ايران ما تسبب بتوقف الخط الايراني وانقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق ديالى".

واضاف، ان "مسلحي داعش لاذوا بالفرار بعد الهجوم".

وتتعرض ابراج نقل الطاقة في ديالى لهجمات متواصلة لوقوعها في مناطق ساخنة بعيدة عن الحماية الامنية.

بدوره، أفاد مصدر امني آخر، بإصابة عنصرين من الشرطة بهجوم لداعش شمال غرب بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر داعش هاجموا نقطة مرابطة للشرطة باسلحة القنص في قرية دوخلة القلعة التابعة لناحية هبهب (15 كم شمال غرب بعقوبة) ما اسفر عن اصابة عنصرين من الشرطة".

واضاف، ان "قوات امنية هرعت الى مكان الحادث وشنت حملة تفتيش بحثا عن المهاجمين فيما اخلت الجرحى الى المستشفى".

related

إحباط هجوم لداعش على "مرابطة" للحشد العشائري

Date: 2020-11-02 16:41:09
إحباط هجوم لداعش على "مرابطة" للحشد العشائري

داعش يهاجم الجيش العراقي بين ديالى وصلاح الدين ويصيب جنديين

Date: 2020-11-23 20:43:33
داعش يهاجم الجيش العراقي بين ديالى وصلاح الدين ويصيب جنديين

هجوم لداعش يودي بحياة عنصر بالحشد العشائري في ديالى

Date: 2020-10-13 20:19:27
هجوم لداعش يودي بحياة عنصر بالحشد العشائري في ديالى

سقوط ضحايا من الحشد الشعبي بانفجار في ديالى

Date: 2020-07-12 12:11:44
سقوط ضحايا من الحشد الشعبي بانفجار في ديالى

مصرع واصابة 4 مدنيين بحوادث منفصلة في ديالى

Date: 2020-09-08 12:38:36
مصرع واصابة 4 مدنيين بحوادث منفصلة في ديالى

اعتقال 11 ارهابيا كانوا يحاولون استهداف القوات الامنية والمدنيين في ديالى

Date: 2021-04-30 10:03:38
اعتقال 11 ارهابيا كانوا يحاولون استهداف القوات الامنية والمدنيين في ديالى

الدكة العشائرية تنتقل لديالى والشرطة تعتقل منفذيها

Date: 2021-03-19 09:03:37
الدكة العشائرية تنتقل لديالى والشرطة تعتقل منفذيها

ديالى.. انفجار يودي بحياة جندي ويصيب آخر

Date: 2020-11-12 08:23:59
ديالى.. انفجار يودي بحياة جندي ويصيب آخر