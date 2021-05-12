ديالى.. داعش يدمر محولات كهرباء ومضخات زراعة في العظيم

شفق نيوز/ أكد قيادي في الحشد العشائري، يوم الأربعاء، ان تنظيم داعش دمر نحو 85 محولة كهرباء ومضخة زراعية خلال الهجمات والتعرضات التي طالت القرى الزراعية الواقعة عند حدود ديالى – صلاح الدين.

وقال القيادي الذي فضل عدم ذكر اسمه، لوكالة شفق نيوز، إن التعرضات التي شنها عناصر التنظيم خلال الأشهر الماضية تسببت بتدمير أكثر من 50 مضخة زراعية و35 محولة كهرباء‘ إضافة الى 5 كاميرات حرارية ضمن الشريط الحدودي بين ناحية العظيم شمالي ديالى ومحافظة صلاح الدين".

وأضاف المصدر أن "خطط التحصين بين ديالى وصلاح الدين عبارة عن إجراءات وقتية وغير دائمة ولازالت المناطق الحدودية بين ديالى وصلاح الدين خالية من التواجد الأمني وملاذ استراحة للتنظيمات الإرهابية في ظل الاهمال الأمني والحلول الغائبة منذ أكثر من 10 أعوام".

وتنذر التطورات الجارية هناك، بنزوح أهالي قرى حدوية شمال غربي العظيم، تمثل خطوط الصد مع صلاح الدين، بسبب الهجمات والتعرضات ومخاوف الخطف المحتملة من قبل مفارز وعناصر داعش، التي باتت تعتمد هجمات ليلية مباغتة ومن مسافات بعيدة بأسلحة القنص الحديثة".

وتؤكد مصادر أمنية أن "95% من الهجمات والتهديدات الارهابية في ديالى، مصدرها صلاح الدين، ضمن ما يسمى قاطع مطيبيجة الذي يطلق عليه"إمارة الشر" والتي لم تدخلها القوات الأمنية منذ 14 عاما.

وتعد منطقة مطيبيجة الحدودية بين ديالى وصلاح الدين، أحد أخطر بؤر وأوكار الإرهاب، بسبب الطبيعة الجغرافية الوعرة التي مكنت عناصر داعش من اتخاذها ملاذا ومعاقل ومنطلقا لهجماتهم على أطراف ديالى وكركوك.