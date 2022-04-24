ديالى.. داعش تهاجم الكاميرا الحرارية رقم 12 خلال أقل من شهر

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الأحد، بأن عناصر من تنظيم داعش هاجمت نقطة أمنية للحشد قرب سد حمرين شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، الهجوم تم بأسلحة القنص على نقطة تابعة للفوج الثالث من اللواء 24 للحشد الشعبي، وأصابت كاميرا المراقبة الحرارية قرب سد حمرين 55 شمال شرق بعقوبة.

واضاف، أن قوات الحشد ردت على المهاجمين واجبرتهم على الفرار.

وبحسب الاحصائيات الأمنية الرسمية فإن عناصر داعش شنت ١٢ هجوما خلال شهر رمضان الجاري مستهدفة كاميرات الرصد والمراقبة الحرارية لتسهيل الهجمات والتسلل لتنفيذ هجمات مباغتة.

وتعد مناطق أطراف سدة حمرين بؤرا ساخنة للتنظيمات المسلحة على مر السنوات الماضية لارتباطها بحدود كركوك وصلاح الدين وقربها من جبال حمرين.