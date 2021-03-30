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ديالى.. خطط التجريف منعت وقوع كوارث دموية وإبادة منطقة بأكملها

Category: أمـن

Date: 2021-03-30T07:41:52+0000
ديالى.. خطط التجريف منعت وقوع كوارث دموية وإبادة منطقة بأكملها

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الثلاثاء، ان خطط التجريف وفتح الممرات الامنية في مناطق حوض الشيخ بابا شمالي ناحية جلولاء بمحافظة ديالى اثمرت عن انتهاء الهجمات الصاروخية التي استهدفت عدة قرى زراعية.

وقال المصدر وهو قيادي في الحشد الشعبي لوكالة شفق نيوز، "على الرغم من الخسائر المادية التي تكبدها بعض المزارعين شمالي جلولاء جراء عمليات التجريف وفقدان مساحات مهمة من البساتين المثمرة إلا أن العملية تمت بطلب غالبية أصحاب البساتين وأسهمت في منع وقوع كوارث دموية وعدم تسجيل اي حوادث او تعرضات تذكر منذ نحو شهر".

واضاف ان اهالي القرى الساخنة شمالي جلولاء اشتروا الامان مقابل البساتين بسبب تغلغل البؤر الارهابية في البساتين الكثيفة وصعوبة تطهيرها دون فتح ممرات وطرق لكشف ورصد اي تحركات مريبة للجماعات الارهابية"

ولفت إلى ان قوات الجيش والحشد عثرت مؤخرا على مخبأ للمتفجرات الفتاكة في احد المضافات في بساتين حوض"الشيخ بابا" شمالي جلولاء  تكفي لإبادة منطقة بكاملها، ما يؤكد وجود مخطط لتحويل البساتين الكثيفة والمخفية الى قنابل موقوتة لاستهداف المدنيين ونشر الرعب والخراب.

وتواصل قوات الامن والحشد الشعبي عمليات تطهير حوض شمالي جلولاء 75 كم شمال شرق بعقوبة  من اوكار وبؤر داعش بالرغم من الاعتراضات الشعبية على عمليات التجريف وفتح ممرات داخل البساتين .

 

 

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