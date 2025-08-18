ديالى.. حكم بالإعدام بحق شخص قتل طفلًا حرقاً

شفق نيوز- ديالى

/أصدرت محكمة جنايات ديالى / الهيئة الثانية، اليوم الاثنين، حكمًا بالإعدام على رجل متهم بقتل طفل حرقًا في قرية ضباب بناحية أبي صيدا في 4 آب 2024، بعد توقيفه وإحالته إلى القضاء.

وبحسب بيان عن قيادة شرطة المحافظة، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الحكم جاء استنادًا إلى أحكام المادة (406/أوج) من قانون العقوبات العراقي، بعد استكمال الإجراءات القانونية وتوقيف المتهم على ذمة قسم مكافحة إجرام ديالى.

وأكدت قيادة شرطة ديالى أنها ستواصل مراقبة أي محاولات العبث بأمن السلم المجتمعي، مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات صارمة للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.