ديالى.. حصيلة هجوم "حلوان" ينتهي بمقتل جنديين وإصابة ثالث

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بأن الهجوم الذي شنه مسلحو داعش مساء الثلاثاء انتهى بمقتل جنديين اثنين وإصابة ثالث بجروح في محافظة ديالى.

وهاجم مسلحو داعش نقطة أمنية للجيش قرب المدخل الشمالي لناحية جلولاء في منطقة حلوان. وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز بأن الحصيلة الأولية للهجوم بلغت قتيلاً في صفوف الجيش وإصابة آخر بجروح.

وقال مصدر أمني ثانٍ لوكالة شفق نيوز، إن الحصيلة النهائية للهجوم بلغ سقوط قتيلين في صفوف الجيش وإصابة ثالث بجروح.

وتشهد جلولاء وأطراف خانقين هجمات مستمرة منذ عام 2017 بسبب الفراغات الأمنية التي خلفها انسحاب البيشمركة من المناطق المتنازع عليها بديالى.