سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ديالى.. حصيلة هجوم "حلوان" ينتهي بمقتل جنديين وإصابة ثالث

Category: أمـن

Date: 2021-01-05T20:46:42+0000
ديالى.. حصيلة هجوم "حلوان" ينتهي بمقتل جنديين وإصابة ثالث

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بأن الهجوم الذي شنه مسلحو داعش مساء الثلاثاء انتهى بمقتل جنديين اثنين وإصابة ثالث بجروح في محافظة ديالى.

وهاجم مسلحو داعش نقطة أمنية للجيش قرب المدخل الشمالي لناحية جلولاء في منطقة حلوان. وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز بأن الحصيلة الأولية للهجوم بلغت قتيلاً في صفوف الجيش وإصابة آخر بجروح.

وقال مصدر أمني ثانٍ لوكالة شفق نيوز، إن الحصيلة النهائية للهجوم بلغ سقوط قتيلين في صفوف الجيش وإصابة ثالث بجروح.

وتشهد جلولاء وأطراف خانقين هجمات مستمرة منذ عام 2017 بسبب الفراغات الأمنية التي خلفها انسحاب البيشمركة من المناطق المتنازع عليها بديالى.

related

هجوم مسلح يُردي جندياً عراقياً في ديالى

Date: 2021-01-05 18:56:22
هجوم مسلح يُردي جندياً عراقياً في ديالى

إصابة جندي عراقي بهجوم لداعش شمالي ديالى

Date: 2020-08-24 17:59:17
إصابة جندي عراقي بهجوم لداعش شمالي ديالى

هجوم لداعش يودي بحياة جندي عراقي ويصيب آخرين في اطراف خانقين

Date: 2020-08-06 19:55:56
هجوم لداعش يودي بحياة جندي عراقي ويصيب آخرين في اطراف خانقين

سقوط ضابط وإصابة جنديين اثنين بهجوم في ديالى

Date: 2020-12-05 17:55:51
سقوط ضابط وإصابة جنديين اثنين بهجوم في ديالى

داعش يهاجم قرية بديالى والأهالي تستنفر مع الجيش وتصد التعرض

Date: 2020-12-30 14:11:58
داعش يهاجم قرية بديالى والأهالي تستنفر مع الجيش وتصد التعرض

هجوم لداعش يوقع ضحايا بينهم قائد عسكري عراقي كبير

Date: 2020-07-28 20:48:08
هجوم لداعش يوقع ضحايا بينهم قائد عسكري عراقي كبير

الخلية: مقتل واصابة عناصر بالجيش في ديالى وفتح تحقيق باغتيال امام جامع في بغداد

Date: 2019-12-16 11:00:37
الخلية: مقتل واصابة عناصر بالجيش في ديالى وفتح تحقيق باغتيال امام جامع في بغداد

سقوط جندي عراقي ضحية برصاص قناص قرب كركوك

Date: 2020-12-09 18:07:42
سقوط جندي عراقي ضحية برصاص قناص قرب كركوك