ديالى.. حصيلة لـ"أكبر" العمليات الأمنية منذ 2003 في "الوقف الملتهب"

شفق نيوز/ اعلن مسؤول امني في ديالى، يوم الجمعة، عن نتائج أكبر العمليات الأمنية منذ 2003 في "خاصرة بعقوبة الملتهبة".

وقال الناطق الرسمي لقيادة الحشد الشعبي في ديالى صادق الحسيني لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الامن متمثلة بعمليات ديالى والشرطة والحشد والطيران الحربي انجزت اكبر عملية امنية في مناطق حوض الوقف الساخنة ومن 5 محاور امنية بين بعقوبة ونواحي العبارة وابي صيدا 25 كم شمال شرق بعقوبة".

وكشف الحسيني؛ عن "العمليات التي دامت لنحو 10 أيام وأسفرت عن ضبط وتدمير 20 مضافة وفتح نحوم 40 طريقا زراعيا أغلبها مغلقة منذ 2003 الى جانب تمشيط تمشيط أكثر من 50 كم من البساتين والأراضي الزراعية الوعرة في عموم محاور العمليات".

واكد ان "العمليات رافقتها نصب ابراج عشرات الأبراج للرصد ومراقبة أي تحركات لبقايا تنظيم داعش وكشف أعماق البساتين المعتمة امام الاجهزة الامنية معتبرا عمليات الوقف نهاية لاغلب الانشطة الارهابية بين مناطق العبارة وابي صيدا وحوض حمرين".

ويعد حوض الوقف شمال شرق بعقوبة بؤرة ملتهبة أمنيا وطائفيا وتشهد خروجات وحوادث أمنية مستمرة يعزوها المختصون إلى نقص التعزيزات الأمنية والخلافات العشائرية وسطوة الجماعات الخارجة عن القانون.