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ديالى.. حرائق "مجهولة" تلتهم 15 دونماً وتتسبب بهلاك 5 بساتين مثمرة

Category: أمـن

Date: 2021-07-10T17:11:17+0000
ديالى.. حرائق "مجهولة" تلتهم 15 دونماً وتتسبب بهلاك 5 بساتين مثمرة

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى، يوم السبت، باحتراق اكثر من 15 دونماً من البساتين في الشريط الزراعي بين اطراف بعقوبة وناحية العبارة.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية بديالى رعد التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "حرائق مجهولة المصدر نشبت في الشريط الزراعي الممتد بين قرية الدوريين في ناحية العبارة شمال شرقي بعقوبة وقرية خرنابات في اطراف بعقوبة ما تسبب باحتراق اكثر من 15 دونماً من البساتين وهلاك 5 بساتين مثمرة بالكامل".

واكد التميمي ان "فرق الاطفاء اخمدت الحرائق ومنعت امتدادها للحوض الزراعي الممتد على ضفاف نهر ديالى"، مؤكدا ان "اسباب الحرائق مجهولة حتى الان وقيد التحقيق".

وتشهد بساتين ديالى بين الحين والاخر حرائق مدمرة بسبب الاهمال والحوادث العرضية او تكون مفتعلة لدوافع تخريبية.

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