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ديالى.. إحباط 3 غزوات لداعش خلال 72 ساعة

Category: أمـن

Date: 2022-04-21T13:39:50+0000
ديالى.. إحباط 3 غزوات لداعش خلال 72 ساعة

شفق نيوز/ كشف مصدر امني في محافظة ديالى يوم الخميس، عن إحباط 3 غزوات لداعش خلال 72 ساعة في قضاء المقدادية وناحية العظيم، مشيرا الى وجود خلافات حالت دون نجاح هجمات التنظيم.

وقال احمد التميمي قيادي في الحشد الشعبي في مناطق حوض شمال شرقي المحافظة لوكالة شفق نيوز؛ ان "قيادات الحشد والعمليات والشرطة استبقت خطط داعش قبيل رمضان بتعزيز نقاط التفتيش في حدود ديالى صلاح الدين للسيطرة على جبهة الموت والتعرضات الإرهابية وتعزيز تواجد الحشد والتنسيق المعلوماتي مع الأهالي وأبناء العشائر.

وتابع ان "عناصر داعش فشلت في إيجاد منافذ للتسلل نحو مناطق حوض حمرين من جهة قضاء المقدادية القريب من تلال حمرين وحدود خانقين بفعل التدابير والتحصينات الأمنية والكمائن والدوريات الأمنية المستمرة".

واكد التميمي إحباط 3 غزوات لداعش خلال الـ72 ساعة الماضية من شهر رمضان اثنان منها قرب حدود العظيم – صلاح الدين والثالث في اطراف قضاء المقدادية ما دفع التنظيم الى اتباع حرب العبوات في الطرق المفتوحة والبعيدة عن التواجد الأمني.

وأشار الى "نشوب خلافات إدارية بين قيادات داعش حيال إدارة ما يسمى ولايات قاطع ديالى وخانقين وانعدام التنسيق بعد قطع طرق التسلل والإمدادات بين حدود ديالى و المحافظات الساخنة"، لافتا الى ان "خلافات داعش عطلت هجمات إرهابية معدة خلال رمضان بحسب الوثائق والمعلومات الاستخبارية التي تم الحصول عليها".

وتشهد محافظة ديالى وعموم المحافظات الساخنة خلال شهر رمضان من كل عام هجمات متعددة تعرضت لها من قبل تنظيم "داعش" والتي يطلق عليها "غزوات رمضان".

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