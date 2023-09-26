ديالى.. حادث سير يودي بحياة شاب ووالدته ويخلف إصابتين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الثلاثاء، بمصرع واصابة 4 أشخاص بحادث سير شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً ووالدته لقيا مصرعهما واصيب اثنان آخران بحادث انقلاب عجلة على طريق ناحية جلولاء -خانقين 75 كم شمال شرق بعقوبة".

واضاف، ان "جثث الضحايا نقلت الى الطب العدلي فيما نقل المصابين الى مستشفى خانقين لإجراء العلاجات اللازمة".

وتسجل ديالى عدة حوادث سير يوميا لاسباب ودواع متعددة تعود لمنظومة الطرق أو الحوادث العرضية.