ديالى.. تأمين "أسخن" حوض زراعي منذ 15 عاما

شفق نيوز/ اعلنت محافظة ديالى، يوم الاثنين، تأمين أكبر حوض امني شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة، وإنهاء خروقات وحوادث امنية امتدت لاكثر من 15 عاما.

وقال القيادي في الحشد الشعبي محمد سلام التميمي لوكالة شفق نيوز، إن تحصينات وخطط انتشار بدأت مطلع العام الحالي ضمن خطة متكاملة بإشراف الوزارات الامنية لتأمين حوض الوقف الساخن الممتد بين نواحي العبارة وابي صيدا، (25 كم شمال شرق بعقوبة).

وبين أن نجاح خطة التأمين يعود لاعتماد استراتيجيات جديدة واستقدام قوات قتالية ونشرها واغلاق الفراغات والثغرات في البساتين الكثيفة وفتح ممرات آمنة في القرى الزراعية، مشيرا الى أن التحصين شمل أكثر من 20 قرية واكثر من 30 ألف دونما من الاراضي الزراعية والبساتين.

واكد التميمي ان حوض الوقف لم يشهد أي حوادث أو هجمات خلال عام 2023 بعكس الأعوام الماضية عندما كان مسرحا للهجمات والحوادث الأمنية معتبرا تأمين حوض الوقف تطهير لخاصرة بعقوبة من تهديد إرهابي خطير كان مصدر قلق ورعب للسكان.

وتعد مناطق "حوض الوقف"، والتي تشمل نواحي العبارة وابي صيدا وقراهما من المناطق الساخنة والتي تشهد هجمات وحوادث امنية مستمرة طيلة الأعوام الماضية نتيجة لطبيعتها الجغرافية الوعرة ومساحتها الشاسعة.