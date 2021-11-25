ديالى تنفذ "أكبر حملة" لاعادة فتح طرق اغلقتها "المفخخات" منذ 14 عاما

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في محافظة ديالى يوم الخميس، تنفيذ أكبر حملة لفتح الطرق المغلقة في بعقوبة جراء هجمات المفخخات والعبوات منذ عام 2007.

وقال قائممقام بعقوبة عبدالله احمد الحيالي لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاجهزة الامنية نفذت اكبر حملة لاعادة فتح طرق مغلقة بسبب التهديدات الامنية والحوادث الدموية منذ 2007 وفق مضامين وتحوطات محكمة لحماية المدنيين وفك الاختناقات المرورية".

واشار الحيالي الى ان "نسبة الطرق المغلقة في بعقوبة حاليا لا تتجاوز الـ20% بعد انخفاض الهجمات الإرهابية بنسبة أكثر من الـ 95% وهي رسالة تطمين للأهالي باستقرار الأوضاع وزوال التهديدات الأمنية طيلة الأعوام الماضية".

ولفت الحيالي الى ان "فتح الطرق المغلقة يخضع لتقديرات السلطات الامنية والموقف الأمني"، مستدركا أن "الحركة التجارية والاستقرار الامني والتوسع السكاني في بعقوبة يتطلب خطط امنية واقتصادية لحماية مصالح المواطنين الحياتية".

وأغلقت السلطات الامنية في ديالى الكثير من الطرق الرئيسية والفرعية في مدينة بعقوبة منذ 2007 لغاية 2011 على خلفية الهجمات الارهابية بالعجلات المفخخة والعبوات آنذاك.

وتسبب الاغلاق في تردي البنى التحتية بشكل كبير الى جانب اندثار الواجهة العمرانية والمدنية لمدينة بعقوبة.