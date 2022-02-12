ديالى تمنع تحليق الطائرات المسيرة من دون موافقات امنية

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأمنية في ديالى، يوم السبت، منع إطلاق وتحليق الطائرات المسيرة لتصوير المناسبات الاجتماعية من دون استحصال الموافقات الأمنية، كإجراء وقائي لمواجهة هذه المخاطر.

وقال مصدر في شرطة ديالى لوكالة شفق نيوز، ان "السلطات الامنية في ديالى اصدرت قرارا ووفقا لثوابت مسبقة بمنع اطلاق طائرات التصوير (الدرون) لمنع استغلال هذه الطائرات في قضايا تضر المشهد الامني العام في ديالى".

وبين انه "تم وضع آلية محددة لتحليقها لتصوير فعاليات اجتماعية او حتى لوسائل الاعلام، تستلزم تقديم طلبات مسبقة لقيادة عمليات ديالى والشرطة والمحافظة للحصول على موافقات رسمية مع تحديد المواقع المراد تصويرها".

واكد المصدر "عدم السماح لأي شخص او جهة بإطلاق اي طائرة إلا بعد أخذ موافقة قيادة العمليات والشرطة والمحافظة والوكالات الأمنية وبخلاف ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

واشار الى ان "هذا الاجراء وقائي امني وان اي مخالفة للضوابط ستعرض من يقوم بها للمساءلة القانونية ولدى القوات الامنية صلاحية اسقاط الطائرة فورا باعتبارها هدفاً معادياً لأنه لم يأخذ اي موافقة اصولية من قبل الجهات ذات العلاقة".

وكان قائد شرطة بابل اللواء خالد الشمري، قد عقد يوم أمس الجمعة، اجتماعا أمنيا تخصصيا لبحث تعزيز إجراءات معالجة الطائرات المسيرة "الدرون" واتخاذ القرارات اللازمة بصددها.

وقال اعلام شرطة بابل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "صدر عن الاجتماع عدد من التوجيهات، منها تشكيل لجان أمنية مشتركة للعمل على متابعة حيازة أو امتلاك أو استخدام الطائرات المسيرة من الأشخاص او المحال التجارية خلافاً للضوابط واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين، كذلك استخدام أجهزة التشويش بمعالجة تلك الطائرات وتخصيص قوات أمنية مدربة على مستوى عالٍ لمعالجة الهدف".

كما دعا المجتمعون المواطنين، الى "عدم التداول بالطائرات المسيرة، وترك التصرفات الفردية من قبل بعض المواطنين برمي العيارات النارية تجاه تلك الطائرات عند مشاهدتها وستكون هناك إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين، كذلك التعاون مع الأجهزة الامنية بالابلاغ الفوري عند مشاهدة تحليق أي طائرة مسيّرة حفاظاً على أمن واستقرار المحافظة".

جاء ذلك بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوية ومنشورات تفيد برصد طائرة مسيرة حلقت فوق منطقة سجن الحلة المركزي وفتح النار عليها من قبل مواطنين في محاولة لاسقاطها.

ويوم أمس أيضاً نفت وزارة الدفاع العراقية تحليق طائرات مسيرة في سماء محافظة كربلاء، مشيرة إلى القاء القبض على مطلقي العيارات النارية الذين أدعوا أنهم تصدوا للطائرات المزعومة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان اليوم، إن قيادة عمليات كربلاء، وقيادة شرطتها تؤكدان "بعدم وجود أية طائرات مسيّرة، وقد قامت الأجهزة الأمنية بنشر مفارزها من أجل تعزيز الأمن وحماية المواطنين، والقبض على الذين قاموا بإطلاق العيارات النارية وإثارة الهلع والخوف بين المواطنين".