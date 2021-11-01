ديالى.. تمديد حظر التجوال الليلي في المقدادية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، الاثنين، بتمديد فرض حظر التجوال الليلي في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى لليلة أخرى كإجراء أمني احترازي.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة شفق نيوز، إن "السلطات الأمنية استمرت بفرض حظر التجوال الليلي من السادسة مساء الى السادسة صباحا في عموم مناطق المقدادية (٤٠ كم شمال شرق بعقوبة) لتحوطات أمنية ومنع أي أعمال عنف أو تداعيات أخرى".

واضاف أن "الحظر يستثني الحالات الإنسانية الطارئة مع تشديد الإجراءات وتكثيف الانتشار الامني".

واتخذت السلطات الأمنية منذ عدة أيام إجراءات حظر التجوال والتشديد الأمني على خلفية المجازر الدامية التي طالت قريتي الرشاد ونهر الامام وراح ضحيتها ٤٠ شخصا بين ضحية ومصاب.