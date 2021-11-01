سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ديالى.. تمديد حظر التجوال الليلي في المقدادية

Category: أمـن

Date: 2021-11-01T16:47:33+0000
ديالى.. تمديد حظر التجوال الليلي في المقدادية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، الاثنين، بتمديد فرض حظر التجوال الليلي في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى لليلة أخرى كإجراء أمني احترازي.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة شفق نيوز، إن "السلطات الأمنية استمرت بفرض حظر التجوال الليلي من السادسة مساء الى السادسة صباحا في عموم مناطق المقدادية (٤٠ كم شمال شرق بعقوبة) لتحوطات أمنية ومنع أي أعمال عنف أو تداعيات أخرى".

واضاف أن "الحظر يستثني الحالات الإنسانية الطارئة مع تشديد الإجراءات وتكثيف الانتشار الامني".

واتخذت السلطات الأمنية منذ عدة أيام إجراءات حظر التجوال والتشديد الأمني على خلفية المجازر الدامية التي طالت قريتي الرشاد ونهر الامام وراح ضحيتها ٤٠ شخصا بين ضحية ومصاب.

related

لليوم الثاني تواليا.. سقوط قذائف هاون في المقدادية

Date: 2021-10-29 17:04:19
لليوم الثاني تواليا.. سقوط قذائف هاون في المقدادية

السلطات الأمنية تفرض حظر التجوال في المقدادية

Date: 2021-10-28 16:17:53
السلطات الأمنية تفرض حظر التجوال في المقدادية

4 قذائف هاون تستهدف المقدادية في ديالى

Date: 2021-10-28 14:23:23
4 قذائف هاون تستهدف المقدادية في ديالى

ديالى.. العثور على جثتي اثنين من المدنيين بعد أيام من اختطافهما من قبل داعش

Date: 2021-03-23 06:42:36
ديالى.. العثور على جثتي اثنين من المدنيين بعد أيام من اختطافهما من قبل داعش

مقتل مدرس بهجوم مسلح في ديالى

Date: 2021-05-31 08:44:28
مقتل مدرس بهجوم مسلح في ديالى

الخلية: مقتل واصابة عناصر بالجيش في ديالى وفتح تحقيق باغتيال امام جامع في بغداد

Date: 2019-12-16 11:00:37
الخلية: مقتل واصابة عناصر بالجيش في ديالى وفتح تحقيق باغتيال امام جامع في بغداد

ديالى.. نشر فوجين واستبدال قطعات امنية في "بؤر التوتر"

Date: 2021-11-01 07:33:10
ديالى.. نشر فوجين واستبدال قطعات امنية في "بؤر التوتر"

ديالى.. عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في حوض الثلاب

Date: 2021-10-06 09:04:45
ديالى.. عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في حوض الثلاب