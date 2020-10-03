ديالى تكشف مسار دخول المخدرات من إيران

شفق نيوز/ كشف مسؤول محلي في ديالى اليوم السبت عن منافذ لدخول وتهريب المخدرات عبر الحدود الايرانية مع ناحية مندلي الواقعة على بعد 93 كم شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة مازن الخزاعي لوكالة شفق نيوز إن "أبرز أسباب تزايد نشاط عصابات ترويج وتعاطي المخدرات في الأجزاء الشرقية من المحافظة هو عمليات التهريب من الحدود الايرانية الممتدة بين ناحية مندلي وصولا الى الشريط الحدودي في محافظة واسط".

وأضاف أن "المهربين يستغلون طرق ميسمية يصعب السيطرة عليها لتهريب المخدرات والأغنام".

ونوه الخزاعي إلى أن "لجوء تجار ومهربي المخدرات الى الطرق الميسيمية بعد السيطرة الامنية للقوات الاتحادية على عمليات تهريب المخدرات التي كانت سائدة في منفذ مندلي الحدودي مع إيران".

ولفت إلى "جهود أمنية كبيرة وخطط استخبارية نفذتها قوات الحدود اللواء الثامن وحرس الحدود للحد من عمليات التهريب وملاحقة عصابات التهريب، أثمرت عن تفكيك واعتقال الكثير من شبكات وتجار المخدرات".

واكد الخزاعي، "القضاء على ظواهر تعاطي وترويج المخدرات في المناطق الشرقية من ديالى (مندلي وقزانية) جراء حملات التوعية الاجتماعية والخطط المحكمة التي نفذتها قوات مكافحة المخدرات والأجهزة الاستخبارية الاخرى".

وبرزت ظاهرة تجارة المخدرات في بعض مناطق ديالى بعد عام 2003، إذا تنشط العصابات على المنطقة الحدودية وتقوم بتهريب المواد المخدرة بمختلف أنواعها من إيران إلى العراق.

وتؤكد الجهات الامنية منذ سنوات عدة ان محافظة ديالى تشكل معبراً للمخدرات الى المحافظات الأخرى من قبل عصابات وجهات يصعب اعتقالها او الحد من نشاطها.



