ديالى.. تفاصيل مثيرة لجريمة "المعرض" وإعلان عن اعتقال الجناة

شفق نيوز/ أعلن قائد شرطة ديالى، اللواء علاء غريب الزبيدي، مساء الخميس، إلقاء القبض على العصابة المجرمة التي ارتكبت جريمة قتل وحرق حارس وسرقة عجلة ومبالغ مالية من معرض للسيارات في ناحية هبهب.

جاء ذلك، بعد الملابسات والشبهات حول الجريمة المروعة التي أقدمت على ارتكابها عصابة مجرمة مكونة من ثلاثة أشخاص، وفق بيان لقيادة الشرطة، ورد لوكالة شفق نيوز.

وبدأت الجريمة بالدخول الى معرض سيارات في ناحية هبهب وقتل حارس المعرض وحرق جثته وكسر قاصة المعرض وسرقة المبالغ المالية التي بداخلها وسرقة عجلة حديثة، بحسب بيان الشرطة.

وأوضحت شرطة ديالى، أن فريق عمل برئاسة قائد الشرطة، وبالتعاون مع خلية الصقور الاستخبارية، حيث جرى إلقاء القبض على أحد المجرمين (ح،ع،ح) والبقية هربوا الى جهة مجهولة، وبعد متابعتهم بالتعاون مع قيادة شرطة كركوك والاجهزة الأمنية في إقليم كوردستان جرى إلقاء القبض على الثاني في محافظة نينوى (م،م،ص) والثالث في محافظة دهوك (م،ي،ح).

أكدت الشرطة، تدوين أقوال المجرمين ابتدائيـاً وقضائيـاً باعترافهم بإرتكاب الجريمة البشعة، وتم اجراء كشف الدلالة على موقع الجريمة، ومن ثم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق المادة (405) لتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل.