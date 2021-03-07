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ديالى تعلن خطة لمنع استهداف قاعدة تضم قوات أمريكية في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-03-07T12:25:04+0000
ديالى تعلن خطة لمنع استهداف قاعدة تضم قوات أمريكية في صلاح الدين

شفق نيوز/ اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الاحد، نشر مفارز استطلاع أمنية لحماية قاعدة بلد الجوية جنوبي صلاح الدين والحدودية مع ديالى والتي تضم قوات أمريكية من الهجمات الصاروخية المتكررة.

وقال مصدر اعلامي في القيادة لوكالة شفق تيوز، إن "قيادة الشرطة نشرت مفارز مشتركة من قبل (استخبارات قيادة عمليات ديالى و قسم شرطة الخالص و فوج مشاة الاستطلاع الالي فق 5) لغرض استطلاع قرى (السندية والجيزاني وزنبور والدوجمة) ضمن قضاء الخالص المحاذية لنهر دجلة لتحديد الثغرات الامنية ونصب نقاط عسكرية فيها لمنع استهداف قاعدة بلد الجوية من تلك المناطق".

واضاف، ان "المفارز نصبت بناءً على خطة امنية شاملة لمنع أي هجمات تستهدق قاعدة بلد ضمن حدود مناطق ديالى".

وتتعرض قاعدة بلد الجوية جنوبي صلاح الدين والتي تحوي وحدات عسكرية واستشارية وفنية من قوات التحالف لهجمات صاروخية بين الحين والاخر تنفذها مفارز متحركة لجماعات مسلحة يُعتقد بانها ترتبط بايران.

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