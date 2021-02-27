ديالى تطالب بتمديد بقاء "قوات بغداد" في ناحية ساخنة "أمنيا وعشائرياً"

شفق نيوز/ طالب مسؤول حكومي في ديالى اليوم السبت، بتمديد بقاء قوات الرد السريع أو ما توصف بقوات "النخبة" التابعة لوزارة الداخلية الاتحادية، الوافدة من بغداد لحفظ الأمن والاستقرار في ناحية ابي صيدا الساخنة 30 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال مدير ابي صيدا وكالة وقائممقام بعقوبة عبدالله الحيالي لوكالة شفق نيوز؛ انه طالب رسميا ابقاء قوات الرد السريع في ابي صيدا لاحتواء المشاكل والنزاعات العشائرية الطاغية منذ سنوات طويلة مبينا ان الرد السريع وخلال الأشهر الماضية استطاعت خفض النزاعات العشائرية بنسبة 60% في اغلب مناطق الناحية.

وأوضح الحيالي؛ ان اوضاع ابي صيدا غير مضمونة أمنيا و عشائريا مال يتم حسم الإشكالات، و الثارات العشائرية العالقة والقبض على عصابات الجريمة والتخريب التي تذكي الفتن والاقتتال العشائري لدوافع اخرى.

واعتبر الحيالي بقاء الرد السريع وتعزيزه في ابي صيدا ضمانة اجتماعية للمواطن وتطمين بزوال سطوة العصابات والهجمات المسلحة التي تسبب بنزوح عشرات الأسر وسقوط مئات الضحيا بين المدنيين والعناصر الامنية.

وتسود ناحية ابي صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة، نزاعات واقتتال عشائرية في عدة مناطق وقصبات منذ سنوات عدة، تسبب بنزوح عشرات الاسر ومصرح وجرح مئات المدنيين.