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ديالى تطالب المحافظات المجاورة بحماية "قلب العراق الامني"

Category: أمـن

Date: 2022-01-25T07:31:05+0000
ديالى تطالب المحافظات المجاورة بحماية "قلب العراق الامني"

شفق نيوز/ طالب مسؤول امني في ديالى، يوم الثلاثاء، المحافظات المجاورة بخطط وبرامج امنية فاعلة لحماية مركز الثقل الأمني في العراق في إشارة منه الى "ديالى".

وقال الناطق الرسمي عن قيادة عمليات الحشد الشعبي صادق الحسيني لوكالة شفق نيوز، إن المحافظات المجاورة لديالى في محيط 360 درجة لا تؤدي واجباتها الأمنية بالشكل المطلوب ولا يمكن للقوات الأمنية في المحافظة تأمين وحماية محيط كامل يعج بالفراغات الرخوة والساخنة خاصة صلاح الدين وكركوك وجنوب المحافظةى عند خاصرة بغداد.

وأكد الحسيني، أن واجب ديالى الأمني تأمين 180 درجة من محيطها والباقي ضمن مسؤوليات المحافظات المجاورة ولا يمكن لديالى التصدي لجميع المحاور واحتوائها دون تعاون المحافظات الاخرى، مشيراً إلى أن الإرهاب يركز على ديالى باعتبارها قلب العراق الأمني  وسقوطها يقود لسقوط محافظات عدة وابرزها صلاح الدين وبغداد.

وتابع، أن الجماعات الإرهابية تعتمد سياسة عسكرية خطيرة بالتركيز على ديالى لتكون منطلقاً لسقوط مناطق ومحافظات أخرى، معتبراً أن سقوط  ناحية العظيم عام  2014 تسبب بسقوط الموصل  و"ليس سقوط الموصل تسبب بسقوط العظيم".

ودعا الحسيني، القيادات الأمنية بكافة صنوفها الى تنفيذ عمليات وإجراءات تسهم في قطع تحركات بقايا الإرهاب وفلوله وتجهض مخططات إرهابية بعيدة المدى بإعادة بؤر الإرهاب وزرعها من جديد. 

ورفض الناطق عن الحشد وصف العمليات الأمنية بـ"الاستعراضية" بل هي تمشيط وقائي ناجح لكنه من طرف واحد بسبب اهمال المحافظات الاخرى لمكامن الخطر الحدودية.

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