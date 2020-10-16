ديالى تضبط نفقاً سرياً للمتفجرات وشرطة ميسان تحسم الجدل بمقتل احد منتسبيها

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في الجيش العراقي اليوم الجمعة بتفجير عبوة مسيطر عليها في اطراف ناحية العبارة 15 كم شمال شرق بعقوبة وضبط نفق سري للعبوات والمتفجرات في محيط ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان قوة من وحدة مكافحة المتفجرات في شرطة ديالى تمكنت من تفجير عبوة ناسفة في احد بساتين ناحية العبارة دون أي خسائر او إصابات بشرية.

وبين ان العبوة معدة لمهاجمة المزارعين في البساتين وان معلومات استخبارية دقيقة قادت لضبطها قبل انفجارها.

وفي سياق متصل تمكنت قوات من الجيش لواء 18 من ضبط مخبأ للاعتدة والعبوات والمتفجرات في منطقة "حاوي العظيم" شمال غربي ناحية العظيم قرب حدود صلاح الدين وفق مصدر في الجيش .

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان النفق السري يحوي عبوات ناسفة ومتفجرات واعتدة، كانت يستخدمها الإرهابيون لاستهداف القوات الأمن والمواطنين.

وعلى صعيد آخر، نفت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت، يوم الجمعة، اغتيال أحد منتسبيها، مشيرة إلى مقتله على يد عمه.



وذكرت المديرية في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أنه "انطلاقاً من المسؤولية الوطنية في اطلاع الرأي العام حول ضرورة توخي الدقة في تناقل الأخبار وعدم الانجرار خلف الشائعات وافتعال الفتنة وإثارة القلق بين صفوف المواطنين، ننفي وبشكل قاطع ما أشيع وتناقلته بعض وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض احد منتسبي الشرطة إلى حادث اغتيال أو سطو مسلح لا صحة ولا أساس لوجوده".

وأضاف البيان، أن ماحدث هو "مشاجرة وخلافات عائلية بين أحد المنتسبين أثناء تمتعه بالاستراحة من الدوام الرسمي وطرف آخر من عائلته (عمه)، حيث أقدم الأخير على إطلاق نار باتجاه الطرف الأول والذي وافاه الآجل إثر إطلاق النار، وتم تشكيل فريق أمني من مديرية الشرطة للبحث والتحري والذي توصل بوقت قياسي إلى الجاني".







