ديالى تصحو على أول حادثة بـ2023 .. مقتل صاحب محطة وقود برصاص مجهولين

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الأحد، بمقتل صاحب محطة وقود برصاص مجهولين في قضاء خانقين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن مسلحين مجهولين هاجموا صاحب محطة وقود يدعى (فتاح الدلوي) داخل سيارته باطلاقات نارية في منطقة (توله فروش) ما سبب مقتله بالحال ولاذوا بالفرار.

واضاف أن "قوة أمنية حضرت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا بملابساته فيما تواصل ملاحقة منفذي الجريمة".

يذكر أن قضاء خانقين لم يشهد حوادث اغتيالات داخله منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003 ولغاية الآن باستثناء حوادث محدودة.