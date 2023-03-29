ديالى تصحو على مجزرة جديدة .. مجهولون يقتلون أُسرة كاملة

شفق نيوز/افاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الأربعاء، ان مسلحين مجهولين قتلوا أُسرة كاملة في أطراف قضاء الخالص شمال شرق مدينة بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن مسلحين مجهولين هاجموا منزلا في قرية (التحويلة) في أطراف قضاء الخالص 18 كم شمال شرق بعقوبة وقتلوا أُسرة مكونة من الأب والأم و أبنهما فيما تمكن الابن الآخر من الفرار.

وبين المصدر، ان المهاجمين استبقوا الهجوم بإحراق كوخ لإلهاء الأهالي والتمويه على الحادث لتنفيذ الجريمة، مشيرا إلى أن قوة امنية حضرت إلى مكان الحادث وشنت عمليات تفتيش في محيط الحادث.

وتشهد ديالى حوادث وهجمات مسلحة تستهدف مناطق سكنية لأسباب ودوافع عديدة بين ثارات شخصية او نزاعات أخرى وأحيانا دواعٍ إرهابية.