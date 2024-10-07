مندلي تصحو على جريمة بشعة.. شاب يقتل أفراد أسرته

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الاثنين، بأن شخصاً أقدم على تصفية عائلته في قضاء مندلي، شرقي المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن شابًا في العشرينيات من عمره قام بقتل والده وشقيقه وزوجة أبيه في قضاء مندلي شرقي ديالى، ثم سلم نفسه للأجهزة الأمنية.

وأوضح المصدر أن دوافع الجريمة ما تزال غير معروفة.

وأشار إلى أن شقيق القاتل كان منتسبًا في الشرطة الاتحادية، وذكر أنه تم إطلاق النار عليهم رمياً بالرصاص.

وأضاف المصدر أن القوات الأمنية فتحت تحقيقًا بالحادثة للوقوف على ملابساتها.