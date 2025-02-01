ديالى تستعين بالذكاء الاصطناعي لـ"تعزيز الأمن"

شفق نيوز/ كشف محافظ ديالى، عدنان الشمري، يوم السبت، عن شمول مناطق المحافظة كافة بمنظومة كاميرات المراقبة الأمنية الذكية التي نصبت في بعقوبة.

وقال الشمري لوكالة شفق نيوز، إن "الفترة الماضية شهدت نصب منظومة كاميرات مراقبة أمنية ذكية في مناطق مدينة بعقوبة كافة والمشروع سينجز خلال فترة قصيرة".

وأضاف أن "بعقوبة تعتبر مرحلة أولى ضمن المشروع حيث سيتم شمول كل أقضية ومناطق المحافظة بمشاريع الكاميرات الذكية"، لافتاً الى أن "نصب هكذا منظومة وهي عبارة عن كاميرات ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي في الطرق والتقاطعات سيعود بنتائج إيجابية على ملف الأمن، لاسيما أن المنظومة التي نصبت متطورة خاصة في رصد العجلات وتدقيق وتحليل وجوه المطلوبين للقضاء والأجهزة الأمنية".