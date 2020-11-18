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ديالى.. تدمير اعتدة ومتفجرات لداعش بعملية استخبارية

Category: أمـن

Date: 2020-11-18T16:28:36+0000
ديالى.. تدمير اعتدة ومتفجرات لداعش بعملية استخبارية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في الجيش العراقي، اليوم الاربعاء، بتدمير مخبأ كبير للاعتدة والمتفجرات شمال شرقي ديالى خلال عملية استخبارية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الفوج الرابع من اللواء ٧٤ في الجيش وبإشراف ومتابعة من قبل قائد الفرقة الخامسة اللواء الركن عدنان سلمان عتاد، تمكن من تدمير مخبأ كبير للاعتدة والمتفجرات خلال عملية بحث وتفتيش في  منطقة "مام ويس"، ٧٥ كم شمال شرق ديالى".

وبين المصدر ان "المخبأ يحوي اعتدة خفيفة ومتوسطة وصواريخ قاذفة RBG7 ورمان دفاعي و٤ عبوات ناسفة ويعثر على اجهزة اتصال"، موضحا أن "العملية تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة".

وتواصل الفرقة الخامسة للجيش العراقي في ديالى تعقب وملاحقة أوكار ومخابئ تنظيم داعش في القصبات والارياف والمناطق الساخنة وفق معلومات استخبارية دقيقة.

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