ديالى تحقق بحادث امني "مبهم" والدلائل تتجه لداعش

شفق نيوز/ اعلن مسؤول محلي في ديالى، اليوم الاثنين، فتح تحقيق أمني شامل حيال حادثة الهجوم على قرية في اطراف ناحية السلام شمال شرق بعقوبة ليلة امس والذي خلف ضحية و6 مصابين.

وقال مدير ناحية السلام، (25 كم شمال شرق بعقوبة) حامد هزبر العنبكي لوكالة شفق نيوز، إن تفاصيل الحادث الإرهابي الذي طال قرية "السيد" التابعة لناحية السلام مازالت مبهمة، ولم تحدد طبيعة الحادث إن كان إرهابيا او جنائيا بشكل قاطع رغم ان بوصلة الدلائل والاتهامات تشير الى داعش".

وأضاف، أن "قوات الأمن تحقق بالحادث وستتضح تفاصيله لاحقا"، مستدركا "كل شي وارد ومتوقع حيال الحادث وملابساته".

فيما اكد مصدر امني لوكالة شفق نيوز، العثور على آثار اطلاقات نارية يقدر عددها بأكثر من 300 اطلاقة نوع (GC) أمريكية الصنع انطلقت من مناطق قرية من قرية السيد كانت حواضنا وبؤرا للارهاب خلال السنوات الماضية".

ورجح المصدر، "ضلوع داعش بالهجوم بشكل كبير لعدم ثبوت أي ثآرات أو عداءات للعائلة التي تعرضت للهجوم بحسب المقربون وسكان القرية".

وابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز ليلة أمس الأحد، بمصرع مدني واصابة 6 اخرين بهجوم ليلي استهدف قرية (السيد) جنوب غربي ناحية السلام التابعة لقضاء الخالص.