ديالى تحصن معاقل تنظيم "القاعدة" لمنع تكرار سيناريو لداعش

شفق نيوز/ اكدت ديالى يوم الخميس إنجاز خطة تحصين محكمة للمناطق والمعاقل الساخنة في اطراف ناحية بهرز جنوب المحافظة لمواجهة خطر تنظيم داعش وتفادي عودة سيناريو النزوح الأمني.

وشهدت مناطق جنوب ديالى الحدودية مع اطراف بغداد هجمات وحوادث أمنية خلال الـ 72 الساعة الماضية استهدفت قرى زراعية ما اعاد مخاوف عودة النزوح والهرب من بطش الارهاب مرة اخرى الى مناطق ديالى الساخنة.

وقال مدير ناحية بهرز نزار اللهيبي لوكالة شفق نيوز، إن قوات الأمن نفذت خلال الـ48 ساعة الماضية عمليات تمشيط وتطهير لعدة قرى زراعية في منطقة "بزايز بهرز" جنوب الناحية لحماية القرى الزراعية من أي هجمات او تعرضات إرهابية.

واكد أن قوات الأمن نشرت نقاط مرابطة امنية في القرى والقصبات وكاميرات لرصد ومراقبة أي أنشطة او تحركات تحاول استهداف السكان.

يذكر ان ناحية بهرز 7 كم جنوب بعقوبة تعد من المناطق الساخنة أمنياً، وتشهد حوادث وهجمات مستمرة منذ سنوات عدة، وكانت أكبر معاقل تنظيم القاعدة سابقا وداعش خلال الاعوام الاخيرة.