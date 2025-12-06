ديالى.. تحرير فتاة بعد 27 يوماً من الاختطاف داخل "هيكل"

شفق نيوز- ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، مساء اليوم السبت، تحرير فتاة بعد اختطافها لمدة 27 يوماً داخل مبنى قيد الإنشاء والقبض على المتهم في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه "بعد ورود إخبار عن فقدان إحدى الفتيات في منطقة التحويلة بتاريخ 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، وجه قائد شرطة ديالى اللواء الركن محمد كاظم عطية بتشكيل فريق عمل أمني متخصص، بإمرة مدير قسم شرطة هبهب".

وأضاف البيان أن "الفريق الأمني باشر عمله فوراً بمتابعة كاميرات المراقبة وجمع المعلومات من محيط المنطقة، ومع التعمق بالتحقيقات تم التوصل إلى أحد المشتبه بهم".

وتابع: "وبعد نصب كمين محكم، تم إلقاء القبض عليه، وتبين أنه يسكن ناحية الطارمية / منطقة العبايچي، وذلك بالتنسيق الكامل مع القوة الماسكة للأرض هناك، وعند مواجهة المتهم بالأدلة، اعترف صراحة باختطاف الفتاة واحتجازها داخل هيكل (مبنى) قيد الإنشاء".

وأكمل "عندها تحركت القوة فوراً إلى الموقع المحدد، وتمكنت من تحرير الفتاة بسلام وإعادتها إلى ذويها".

وأشار البيان إلى أن "القضية تم عرضها أمام أنظار القاضي المختص، وقرر توقيف المتهم وفق أحكام المادة 422 من قانون العقوبات العراقي الخاصة بجرائم الخطف".