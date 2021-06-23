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ديالى.. تحذير من "خلايا" لداعش مدعومة سياسياً

Category: أمـن

Date: 2021-06-23T08:47:12+0000
ديالى.. تحذير من "خلايا" لداعش مدعومة سياسياً

شفق نيوز/ حذر آمر اللواء 24 في الحشد الشعبي أحمد حسين السعدون، يوم الاربعاء، من "خلايا" لتنظيم داعش متخفية بين الاسر العائدة الى مناطق حوض شمالي قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة.

وقال السعدون لوكالة شفق نيوز، إن "تنظيم داعش يحاول احياء خلاياه النائمة باستغلال الاسر العائدة من النزوح وبدعم سياسي من جهات (لم يذكر أسماءها) مناهضة للعملية السياسية والحكومة الحالية".

ولفت الى "استمرار دعم ومد عناصر داعش من قبل بعض الجهات لضرب التماسك الاجتماعي في مناطق حوض شمالي المقدادية واستخدام الفكر الداعشي كادوات لتنفيذ مخططاتهم".

واكد السعدون ، "تفكيك عشرات الخلايا الارهابية الخطيرة شمالي المقدادية وضمن قواطع مسؤوليات اللواء 24 في ديالى وقتل عدد كبير من الدواعش بضربات جوية او قصف مدفعي او عن طريق القتل المباشر بعمليات نوعية والذي اسفر عن قتل 7 عناصر خطيرة خلال العام الحالي".

وتُعد مناطق شمالي المقدادية 45 كم شمال شرق بعقوبة من البؤر الامنية الساخنة وما زالت تحوي بؤرا واوكارا لداعش في القرى والقصبات الزراعية.

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