سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ديالى تحذر من حرب كهرباء تشنها "بؤر الموت"

Category: أمـن

Date: 2021-02-17T08:21:36+0000
ديالى تحذر من حرب كهرباء تشنها "بؤر الموت"

شفق نيوز/ حذر مسؤول أمني في ديالى يوم الاربعاء من حرب ممنهجة تشنها "بؤر" داعش لاستهداف ابراج الطاقة في حدود ديالى - صلاح الدين.

وقال القيادي في الحشد العشائري ورئيس مجلس العظيم السابق محمد ابراهيم ضيفان لوكالة شفق نيوز إن "مفارز إرهابية من داعش تستهدف بشكل مستمر ابراج الطاقة في حدود العظيم عبر مفارز تنطلق من قرى مهجورة تحولت إلى بؤر ومنطلقات لهجمات الإرهاب والتهريب".

ودعا ضيفان إلى "نصب كمائن أمنية محكمة لاصطياد مفارز الموت الداعشية وتأمين ابراج الطاقة المغذية لثلاث محافظات".

وتشن عناصر داعش بين الحين والآخر هجمات بالأسلحة المتوسطة والعبوات الناسفة تستهدف ابراج الطاقة في المناطق النائية ضمن المحافظات الساخنة ديالى وصلاح الدين وأطراف كركوك.

related

تحذيرات من "ظلام عسكري" في العراق وتفاصيل زيارة أمريكية سرية

Date: 2020-02-06 20:56:24
تحذيرات من "ظلام عسكري" في العراق وتفاصيل زيارة أمريكية سرية

الكاظمي يعلن تصفية العيساوي نائب زعيم داعش

Date: 2021-01-28 16:15:11
الكاظمي يعلن تصفية العيساوي نائب زعيم داعش

تفاصيل هجوم تنظيم داعش على منزل مسؤول عراقي

Date: 2020-06-13 13:09:37
تفاصيل هجوم تنظيم داعش على منزل مسؤول عراقي

نينوى.. الإطاحة بأحد أهم عناصر "فرقة الكواسر" بداعش

Date: 2020-10-06 17:39:57
نينوى.. الإطاحة بأحد أهم عناصر "فرقة الكواسر" بداعش

العثور على جثث لقتلى داعش في مدينة عراقية

Date: 2020-12-06 06:36:21
العثور على جثث لقتلى داعش في مدينة عراقية

اوكار ومعامل تفخيخ وقصف نتاج اليوم الثاني من عملية عسكرية في العراق

Date: 2019-07-08 16:58:59
اوكار ومعامل تفخيخ وقصف نتاج اليوم الثاني من عملية عسكرية في العراق

السجن لأطباء عراقيين عالجوا جرحى داعش

Date: 2020-03-11 11:40:07
السجن لأطباء عراقيين عالجوا جرحى داعش

اردوغان يعلن اعتقال زوجة البغدادي: لكننا لم نثير ضجة

Date: 2019-11-06 14:34:19
اردوغان يعلن اعتقال زوجة البغدادي: لكننا لم نثير ضجة