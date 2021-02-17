ديالى تحذر من حرب كهرباء تشنها "بؤر الموت"

شفق نيوز/ حذر مسؤول أمني في ديالى يوم الاربعاء من حرب ممنهجة تشنها "بؤر" داعش لاستهداف ابراج الطاقة في حدود ديالى - صلاح الدين.

وقال القيادي في الحشد العشائري ورئيس مجلس العظيم السابق محمد ابراهيم ضيفان لوكالة شفق نيوز إن "مفارز إرهابية من داعش تستهدف بشكل مستمر ابراج الطاقة في حدود العظيم عبر مفارز تنطلق من قرى مهجورة تحولت إلى بؤر ومنطلقات لهجمات الإرهاب والتهريب".

ودعا ضيفان إلى "نصب كمائن أمنية محكمة لاصطياد مفارز الموت الداعشية وتأمين ابراج الطاقة المغذية لثلاث محافظات".

وتشن عناصر داعش بين الحين والآخر هجمات بالأسلحة المتوسطة والعبوات الناسفة تستهدف ابراج الطاقة في المناطق النائية ضمن المحافظات الساخنة ديالى وصلاح الدين وأطراف كركوك.